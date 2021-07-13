Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел

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Об этом сам Монастырский сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа", передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

На фракции обсуждали отставку Арсена Авакова и назначение нового главы МВД.

Я принял самое сложное решение в своей жизни. Ответить "да" на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность, – заявил Монастырский.

Как сообщалось, сегодня Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

Также стало известно, что "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова.