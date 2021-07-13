Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел
Действующий председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский согласился на предложение возглавить Министерство внутренних дел
Об этом сам Монастырский сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа", передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
На фракции обсуждали отставку Арсена Авакова и назначение нового главы МВД.
Я принял самое сложное решение в своей жизни. Ответить "да" на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность, – заявил Монастырский.
Как сообщалось, сегодня Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".
Также стало известно, что "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова.