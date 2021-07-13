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13 июля 2021, 17:56 308

В Запорожье фракции горсовета инициировали внеочередную сессию в обход городского головы

13 июля 2021, 17:56 308
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Фото из открытых источников
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Представители пяти фракций Запорожского горсовета (всех, кроме фракции партии городского головы Запорожья Владимира Буряка "Еднання") инициировали проведение внеочередной восьмой сессии горсовета. В мэрии это называют незаконным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook уволенного с должности серктерара горсовета Анатолий Куртева и сайт Запорожского городского совета.

Уволенный распоряжением мэра с должности секретаря горсовета Анатолий Куртев обнародовал сообщения и документы о созыве внеочередной сессии. Внеочередную сессию созвали вместо седьмой очередной, которая не может состояться длительное время из-за ее блокирования представителями этих же политических сил. Следующее пленарное заседание было запланировано на 20 июля.

Созыв внеочередной сессии Куртев объяснил необходимостью решить, не дожидаясь еще неделю, "насущные социальные, бюджетные вопросы и вопросы жизнедеятельности города, которые включены в повестку дня седьмой сессии Запорожского городского совета".

Инициировав сессию, запорожские депутаты ссылаются на закон "О местном самоуправлении в Украине", согласно которому, вроде бы, имеют право созвать сессию, если такое предложение выдвинуть не менее, чем третью депутатского корпуса. Проведение восьмой внеочередной инициировали 25 избранников.

В то же время в мэрии заявили, что проведение сессии 14 июля является незаконным. Как пояснили в исполкоме, исключительным правом созывать сессии обладает городской голова. Существует лишь два случая, когда сессия созывается не городским головой: когда он не созывает ее по требованию депутатов или в предусмотренные сроки или образовалась одновременно вакансия городского головы и секретаря. В исполкоме отметили, что этот перечень является исчерпывающим и ни один из упомянутых исключительных случаев не наступил.

Во-первых, пленарное заседание назначено на 20 июля этого года; во-вторых, вакансия имеется только одна – это секретарь. В этой ситуации возможно лишь предложение депутатов о созыве сессии городского совета, которое должно быть адресовано городскому голове, – пояснили в исполкоме.

В исполкоме также видят признаки подделки в документе "на бланке с надписью "Запорожский городской совет" "Решение" под №1 с указанием даты 09 июля 2021 г.", поскольку в эту дату горсовет таких решений не принимал. О возможном подлоге проинформированы правоохранительные органы.

Как сообщалось, 2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета не состоялась сессия, работа совета заблокирована.

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