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12 липня 2021, 13:46 194

На запорізьких курортах відпочивальники потерпають від нашестя медуз

12 липня 2021, 13:46 194
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Рixabay
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Українці через нашестя медуз не можуть відпочивати на Азовському морі

Про це пише RegioNews з посиланням на відео відпочивальників у мережі.

Від медуз потерпають Приморськ, Бердянськ і Приморський Посад. Відпочивальників жалять медузи-корнероти. Людей рятують лише надувні матраци.

Вони самі намагаються почистити море: витягають медуз із води залишають на пляжах. Подекуди вивозять тачками.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.

Україна Азовське море море Запоріжжя Бердянськ

 
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