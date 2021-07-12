На запорізьких курортах відпочивальники потерпають від нашестя медуз
Українці через нашестя медуз не можуть відпочивати на Азовському морі
Про це пише RegioNews з посиланням на відео відпочивальників у мережі.
Від медуз потерпають Приморськ, Бердянськ і Приморський Посад. Відпочивальників жалять медузи-корнероти. Людей рятують лише надувні матраци.
Вони самі намагаються почистити море: витягають медуз із води залишають на пляжах. Подекуди вивозять тачками.
Нагадаємо, днями на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.
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