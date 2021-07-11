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11 липня 2021, 18:28 8

Політв'язня Єсипенка залякують новими тортурами, щоб він не відмовився від своїх "вибитих" показів – дружина

11 липня 2021, 18:28 8
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Фото з відкритих джерел
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Політв'язень Владислав Єсипенко перебуває у СІЗО в окупованому Криму в жахливих умовах, також його залякували тортурами, щоб не відмовлявся від своїх "вибитих" показів

Про це повідомила дружина Єсипенка Катерина в ефірі Громадського радіо, передає RegioNews.

За словами дружини, після відмови від зізнання, яке Владислав зробив під тортурами, йому заборонили телефонувати додому, а листи рідним він передає через свого адвоката.

Після заяви про тортури Владислава спробували відправити у підвал, психологічно намагалися його переконати не відмовлятися від своїх показів, потрібних ФСБ.

Фізично вони його ніби не чіпали. Були погрози та залякування подальшими тортурами. Нині до нього пускають адвокатів. Бо коли його катували, адвокатів не пускали. За станом його здоров’я ми не можемо стежити. Невідомо, як на нього вплинули тортури. Знаю, що минулого тижня у нього боліли нирки. Він просив про меддопомогу, але йому відмовили, бо лікаря у СІЗО нема, – пояснює Катерина.

Жінка додала, що камера, у якій зараз перебуває її чоловік, розміром 3 на 4 метри, кисню мало, прогулянка — 1 година за добу. У камеру вилазять з унітаза щурі. У суботу — банний день і прогулянок нема.

Він себе підтримує тим, що займається спортом навіть у тих умовах. Читає українські видання. Ми надсилаємо йому публікації про те, що про нього тут говорять, як підтримують. Влад пише, що в усіх політв’язнів Сімферополя одна надія — на обмін. Ніхто не сподівається на справедливий суд у Криму, - сказала дружина Єсипенка.

Як повідомлялося 17 березня, в Криму затримали "агента українських спецслужб": ним виявився журналіст. Журналіст "Радіо Свобода" здійснював фотографування і відеозйомку у Криму.

Згодом стало відомо, що у ФСБ катували струмом затриманого у Криму українського журналіста. Через катування журналіст дав свідчення проти себе та зізнався у "шпигунстві".

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