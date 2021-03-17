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17 березня 2021, 08:39 96

В Криму затримали "агента українських спецслужб": ним виявився журналіст

17 березня 2021, 08:39 96
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Журналіст "Радіо Свободи" здійснював фотографування і відеозйомку у Криму
Журналіст "Радіо Свободи" здійснював фотографування і відеозйомку у Криму
Фото: з відкритих джерел
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ФСБ Росії повідомила, що затримала в Криму нібито українського "агента спецслужб" Владислава Єсипенка. Однак за даними президента "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флая, він - один із фрілансерів-журналістів проєкту "Крим. Реалії".

Як передає RegioNews, деталі повідомили у "Радіо Свобода".

У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, недавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз’єднатися з сім’єю", - заявив Джеймі Флай.

Раніше, в ФСБ РФ заявляли, що Владиславу Єсипенку, затриманому в окупованому Криму 10 березня, інкримінують збір інформації "в інтересах спецслужб України", зокрема Служби зовнішньої розвідки.

Як стверджують в ФСБ, Єсипенко "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".

Нагадаємо, в окупованому Криму знайшли "винних" у водній блокаду півострова.

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