Политзаключенного Есипенко запугивают новыми пытками, чтобы он не отказался от своих "выбитых" показаний – жена

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Политзаключенный Владислав Есипенко находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях, также его запугивали пытками, чтобы не отказывался от своих "выбитых" показаний

Об этом сообщила жена Есипенко Екатерина в эфире Громадского радио, передает RegioNews.

По словам жены, после отказа от признания, которое Владислав сделал под пытками, ему запретили звонить домой, а письма родным он передает через своего адвоката.

После заявления о пытках Владислава попытались отправить в подвал, психологически пытались его убедить не отказываться от своих показаний, нужных ФСБ.

Физически они его вроде не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощи, но ему отказали, потому что врача в СИЗО нет, – объясняет Екатерина.

Женщина добавила, что камера, в которой сейчас находится ее муж, размером 3 на 4 метра, кислорода мало, прогулка — 1 час за сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу — банный день и прогулок нет.

Он себя поддерживает тем, что занимается спортом даже в тех условиях. Читает украинские издания. Мы присылаем ему публикации о том, что о нем здесь говорят, как поддерживают. Влад пишет, что у всех политзаключенных Симферополя одна надежда - на обмен. Никто не надеется на справедливый суд в Крыму, - сказала жена Есипенко.

Как сообщалось 17 марта, в Крыму задержали "агента украинских спецслужб": им оказался журналист. Журналист "Радио Свобода" осуществлял фотографирование и видеосъемку в Крыму.

Впоследствии стало известно, что в ФСБ пытали током задержанного в Крыму украинского журналиста. Из-за пыток журналист дал показания против себя и признался в "шпионаже".