На Харківщині затримали дев’ятьох поліцейських, яких підозрюють у катуванні людей

Фото: khar.gp.gov.ua

У Харківській області знешкодили банду, до якої входили діючі та колишні посадовці Національної поліції. Їх підозрюють у вимаганні грошей та катуванні затриманих

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Харківської області.

Встановлено, що поліцейські спільно з цивільною особою затримували наркозалежних осіб та погрожували притягнути до кримінальної відповідальності, а деяких з них - помістити до лікарняного закладу. Щоб уникнути притягнення, затримані мали заплатити. Сума хабаря варіювалася від 200 до 500 доларів. У разі відмови сплачувати хабарі, учасники угруповання катували і погрожували фізичною розправою.

Крім того, встановлено, що у лютому двоє оперуповноважених спільно з колишнім поліцейським затримали чоловіка та помістили його до автомобіля. Щоб змусити його розказати, де він отримав наркотики експоліцейський одягнув на затриманого кайданки та почав викручувати йому руки, чим заподіяв сильний фізичний біль.

Колишньому співробітнику поліції повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще дев’ятьом поліцейським вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у березні під Києвом викрили "реабілітаційний центр", в якому катували людей. Центр не мав ніякої дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

Раніше, у лютому в Одесі припинили роботу "реабілітаційного" центру, де насильно утримували людей. Наразі затримано організатора "бізнесу" та одного із його спільників.