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24 березня 2021, 09:46 4

У ФСБ катували струмом затриманого у Криму українського журналіста - ЗМІ

24 березня 2021, 09:46 4
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Через катування журналіст дав свідчення проти себе та зізнався у "шпигунстві"
Через катування журналіст дав свідчення проти себе та зізнався у "шпигунстві"
Фото: graty.me
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Співробітники ФСБ РФ два дні катували журналіста-фрілансера видання "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, якого раніше затримали в окупованому Росією Криму та звинувачують у "шпигунстві" на користь українських спецслужб.

Як передає RegioNews, про це повідомило виданням "Ґрати".

Так, за даними видання, співробітники ФСБ одягали на голову журналісту "якийсь предмет", підключали до нього дроти та вмикали по них струм, поступово збільшуючи напругу.

Таким чином у ФСБ змусили Єсипенка дати свідчення та озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію проєкту "Радіо Свобода" "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.

Також зазначається, що після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе і близьких. "Зараз на Єсипенка тиснуть тільки психологічно", - додають у виданні.

Раніше повідомлялось, що ФСБ Росії повідомила, що затримала в Криму нібито українського "агента спецслужб" Владислава Єсипенка. Однак за даними президента "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флая, він - один із фрілансерів-журналістів проєкту "Крим. Реалії".

Крим ФСБ РФ журналісти катування в'язниця

 
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