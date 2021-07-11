В успіх переговорів Зеленського і Меркель вірять менше 10% українців – опитування

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Попри великі очікування від зустрічі президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель, переважна більшість українців певна, що вона не допоможе зупинити війну на Донбасі

Про ці результати дослідження соціологічної платформи Gradus Research на замовлення телеканалу "Україна 24" повідомили в ефірі програми "Україна Сьогодні", передає RegioNews.

Лише 9,5% опитаних вірять, що зустріч лідерів країн зможе стати поштовхом для припинення збройного конфлікту. Понад 64% менш оптимістичні.

Так само більшість українців, майже 80%, упевнені, що зустріч Зеленського та Меркель не зупинить будівництва "Північного потоку-2". Більш оптимістичні – 6%.

Чи варто Україні йти на поступки щодо газогону? Підтримують таку ідею - понад 16% опитаних. Проти компромісів – понад 57%.

Як повідомлялося, Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня.

Також у Меркель розповіли, про що канцлер розмовлятиме з Зеленським. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, зокрема врегулювання конфлікту на Донбасі та реформи.

Окрім цього, речник Зеленського розповів, про що президент говоритиме з Меркель:Зеленський до Берліна "везе аргументи" проти Північного потоку.