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09 липня 2021, 20:42 17

Дата й порядок денний візиту Зеленського до США на етапі узгодження - прессекретар

09 липня 2021, 20:42 17
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Фото з відкритих джерел
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Конкретна дата і порядок денний візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки наразі перебувають на етапі узгодження

Про це сказав прессекретар глави держави Сергій Никифоров на брифінгу ввечері у п'ятницю, 9 липня, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Як дата, так і адженда - на стадії узгодження, - відповів Никифоров на запитання щодо візиту Президента до США.

Як повідомлялося, ймовірна дата візиту Зеленського до США - 26 липня.

Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

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