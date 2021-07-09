Дата й порядок денний візиту Зеленського до США на етапі узгодження - прессекретар
Конкретна дата і порядок денний візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки наразі перебувають на етапі узгодження
Про це сказав прессекретар глави держави Сергій Никифоров на брифінгу ввечері у п'ятницю, 9 липня, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Як дата, так і адженда - на стадії узгодження, - відповів Никифоров на запитання щодо візиту Президента до США.
Як повідомлялося, ймовірна дата візиту Зеленського до США - 26 липня.
Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.
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