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09 липня 2021, 17:09 15

Зеленський призначив нового керівника апарату Офісу Президента

09 липня 2021, 17:09 15
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Фото из открытых источников
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Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Вітушок керівником апарату Офісу Глави держави.

Як пише Regionews, з посиланням на прес-службу Глави держави відповідний указ було підписано 9 липня.

"Призначити Вітушок Марію Анатоліївну Керівником Апарату Офісу Президента України", - зазначається в документі.

Іншим указом Зеленський звільнив нинішнього багаторічного керівника апарату ОП Олексія Дніпрова та призначив його заступником очільника.

Як пояснили в ОП, Дніпров відповідатиме за гуманітарний напрямок роботи офісу.

Іншим указом Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника голови Офісу Президента та призначив його радником Глави держави.

Він "сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов та виступів Глави держави".

Нагадаємо, що 9 липня Володимир Зеленський також офіційно призначив нового прес-секретаря Глави держави. Ним став журналіст Сергій Никифоров.

Офіс президента стратегія президент указ преса

 
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