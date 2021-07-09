Зеленський до Берліна "везе аргументи" проти Північного потоку, - Никифоров

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Речник Зеленського розповів, про що президент говоритиме з Меркель

Про це прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомив сьогодні на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Зеленський і Меркель, серед іншого, вестимуть мову про енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості й підвищення енергоефективності й економічне співробітництво.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель наголосить на важливості зупинки газопроводу "Північний потік-2".

Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в "нормандському форматі", говоритимуть про роль Німеччини у встановленні миру на Донбасі. Володимир Зеленський, звичайно ж, наголосить на важливості зупинки будівництва газогону "Північний потік-2". Він везе аргументи, які мають переконати у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і європейським країнам. Будуть говорити про деокупацію Криму. Звичайно ж, ми очікуємо участі Німеччини, представлення її на високому рівні у "Кримській платформі", – розповів Никифоров.

За його словами, політики також вестимуть мову про енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості і підвищення енергоефективності й економічне співробітництво.

Як повідомлялося, сьогодні у Меркель розповіли, про що канцлер розмовлятиме з Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня.