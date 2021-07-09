Більше половини українців підтримують ідею вимагати репарації від Німеччини та РФ за злочини у Другій світовій - опитування

Більше половини українців підтримують ідею вимагати у Німеччини та Росії репарації за злочини проти мирного населення під час Другої світової війни.

Як пише Regionews, про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології на замовлення "Фонду Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Вимогу репарацій у Німеччини підтримують 61,1% респондентів, Росії-55,3%

Зокрема, висунення вимог до Німеччини за злочини нацистського режиму: масові страти мирного населення, військовополонених, підпільників і партизанів, бійців УПА, вивезення на примусову працю повністю підтримують 34,5%, скоріше підтримують – 26,6%, скоріше не підтримують – 16,4%, повністю не підтримують – 15,1%, а 7,5% не змогли відповісти.

Крім того, висунення вимог до Росії за злочини сталінського режиму: депортації українців і кримських татар повністю підтримують 36,2%, скоріше підтримують – 19,1%, скоріше не підтримують – 16,2%, повністю не підтримують – 19,5%, а 9% не змогли відповісти.

Дослідження було проведено Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2021 року на замовлення Фонду" Демократичні ініціативи " ім. Ілька Кучеріва.

Польовий етап дослідження проходив з 1 по 7 червня 2021 року. Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Всього в рамках дослідження було проведено 2003 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Нагадаємо, що за даними весняного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології майже половина українців вважають, що друга світова була розв'язана через змову Гітлера та Сталіна