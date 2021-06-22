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22 червня 2021, 21:27 2

Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом

22 червня 2021, 21:27 2
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня

Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає RegioNews.

Президент України відвідає Берлін на запрошення канцлерки Німеччини.

В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці, - написав він.

Як повідомлялося, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном.

11 червня стало відомо, що зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня.

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