Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом

Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає RegioNews.

Президент України відвідає Берлін на запрошення канцлерки Німеччини.

В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці, - написав він.