Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом
Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня
Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає RegioNews.
Президент України відвідає Берлін на запрошення канцлерки Німеччини.
В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці, - написав він.
В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021
Як повідомлялося, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном.