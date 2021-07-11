В успех переговоров Зеленского и Меркель верят менее 10% украинцев – опрос

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Несмотря на большие ожидания от встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, подавляющее большинство украинцев уверены, что она не поможет остановить войну на Донбассе

Об этих результатах исследования социологической платформы Gradus Research по заказу телеканала "Украина 24" сообщили в эфире программы "Украина Сегодня", передает RegioNews.

Лишь 9,5% опрошенных верят, что встреча лидеров стран сможет стать толчком для прекращения вооруженного конфликта. Более 64% менее оптимистичны.

Так же большинство украинцев, почти 80%, уверены, что встреча Зеленского и Меркель не остановит строительство "Северного потока-2". Более оптимистичны - 6%.

Стоит ли Украине идти на уступки по газопроводу? Поддерживают такую идеюболее 16% опрошенных. Против компромиссов - более 57%.

Как сообщалось, Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.

Также у Меркель рассказали, о чем канцлер будет разговаривать с Зеленским. Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в частности урегулирование конфликта на Донбассе и реформы.

Кроме этого, пресс-секретарь Зеленского рассказал, о чем президент будет говорить с Меркель:Зеленский в Берлин "везет аргументы" против Северного потока.