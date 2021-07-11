В успех переговоров Зеленского и Меркель верят менее 10% украинцев – опрос
Несмотря на большие ожидания от встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, подавляющее большинство украинцев уверены, что она не поможет остановить войну на Донбассе
Об этих результатах исследования социологической платформы Gradus Research по заказу телеканала "Украина 24" сообщили в эфире программы "Украина Сегодня", передает RegioNews.
Лишь 9,5% опрошенных верят, что встреча лидеров стран сможет стать толчком для прекращения вооруженного конфликта. Более 64% менее оптимистичны.
Так же большинство украинцев, почти 80%, уверены, что встреча Зеленского и Меркель не остановит строительство "Северного потока-2". Более оптимистичны - 6%.
Стоит ли Украине идти на уступки по газопроводу? Поддерживают такую идеюболее 16% опрошенных. Против компромиссов - более 57%.
Как сообщалось, Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.