Комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект о реформе СБУ

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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о реформе СБУ

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая в Facebook, передает RegioNews.

Комитет рекомендовал реформу СБУ ко второму чтению, - написала Безуглая.

Комитет рассматривал поправки ко второму чтению законопроекта №3196-п о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ на своих заседаниях в среду и четверг.

Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.

Как сообщалось, в июне Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года кеформа СБУ и пенсии. Введение накопительной пенсионной системы, а также реформы Службы безопасности Украины и судебной системы станут главными вопросами, которые "Слуга народа" хочет решить до конца 2021 года.