СБУ задокументувала багатомільйоннне розкрадання в "Київавтодорі"

Про це повідомляє Regionews з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, лише одна із закупівель цього підприємства завдала столичному бюджету збитки на понад 20 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року КК "Київавтодор" провела закупівлю всесезонних машин для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй компанією на постачання 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн.

"За попередніми оцінками, закупівлю здійснено за значно завищеними цінами. У такий спосіб лише цією закупівлею Київавтодор завдав збитки столичному бюджету на більше ніж 20 млн грн",- зазначають в СБУ

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор", в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Вилучено фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Заходи із викриття схеми проводяться спільно з Державним бюро розслідувань та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин привласнення бюджетних коштів.

Нагадаємо, що вранці 8 липня ДБР та СБУ обшукували Департамент транспортної інфраструктури КМДА та "Київавтодор"