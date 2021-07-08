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08 липня 2021, 16:57 7

СБУ задокументувала багатомільйоннне розкрадання в "Київавтодорі"

08 липня 2021, 16:57 7
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Служба безпеки України задокументувала багатомільйонне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор».

Про це повідомляє Regionews з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, лише одна із закупівель цього підприємства завдала столичному бюджету збитки на понад 20 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року КК "Київавтодор" провела закупівлю всесезонних машин для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй компанією на постачання 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн.

"За попередніми оцінками, закупівлю здійснено за значно завищеними цінами. У такий спосіб лише цією закупівлею Київавтодор завдав збитки столичному бюджету на більше ніж 20 млн грн",- зазначають в СБУ

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор", в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Вилучено фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Заходи із викриття схеми проводяться спільно з Державним бюро розслідувань та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин привласнення бюджетних коштів.

Нагадаємо, що вранці 8 липня ДБР та СБУ обшукували Департамент транспортної інфраструктури КМДА та "Київавтодор"

СБУ Київавтодор збитки дороги Схеми

 
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