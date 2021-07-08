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08 липня 2021, 16:47 8

Нардепи наступного тижня планують зібратися на два позачергові засідання

08 липня 2021, 16:47 8
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Фото з відкритих джерел
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Парламент наступного тижня має намір зібратися на два позачергові засідання

Про це повідомила нардеп від СН Юлія Гришина у Telegram, пише RegioNews.

"У понеділок планується засідання фракції. А у вівторок і четвер - позачергові засідання парламенту", - розповіла вона.

Нардеп додала, що на засіданні фракції нардепи "Слуги народу" хочуть обговорити цілу низку законопроєктів, зокрема, щодо корпоративного управління в державних підприємствах.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу” назвали дату розгляду законопроєкту про олігархів.

Україна нардепи Верховна Рада засідання нардеп

 
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