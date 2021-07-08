Нардепи наступного тижня планують зібратися на два позачергові засідання
Парламент наступного тижня має намір зібратися на два позачергові засідання
Про це повідомила нардеп від СН Юлія Гришина у Telegram, пише RegioNews.
"У понеділок планується засідання фракції. А у вівторок і четвер - позачергові засідання парламенту", - розповіла вона.
Нардеп додала, що на засіданні фракції нардепи "Слуги народу" хочуть обговорити цілу низку законопроєктів, зокрема, щодо корпоративного управління в державних підприємствах.
Нагадаємо, раніше у "Слузі народу” назвали дату розгляду законопроєкту про олігархів.
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