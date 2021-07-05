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05 липня 2021, 21:40 18

Усі члени РНБО підтримали запровадження санкцій щодо Фірташа та Фукса – Данілов

05 липня 2021, 21:40 18
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Фото з відкритих джерел
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Секретар РНБО Данілов заперечив, що на засіданні Радбезу хтось не голосував за санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса

Про це в інтерв'ю програмі "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає RegioNews.

Я можу сказати, що коли було останнє голосування щодо Фірташа, Фукса, в нас жодна людина не проголосувала проти. І, до речі, жодна людина не утрималась, – підкреслив Данілов.

Очільник Радбезу пояснив, що до складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини і насправді між членами РНБО часом виникають запеклі дискусії, оскільки учасниками Ради є люди з досвідом, з юридичною освітою.

Данілов також наголосив, що листи голосування є документами, які тривалий час зберігаються, і з часом можна буде побачити, хто як голосував. Разом з тим, він заперечив твердження про те, що санкції можуть вводитись тільки за терористичну діяльність.

Це повна нісенітниця, - зазначив Данілов.

Як повідомлялося, Лещенко заявляв, що Разумков і Аваков утрималися при голосуванні за санкції проти Фірташа та Фукса.

Раніше стало відомо, що 18 червня РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.

РНБО Олексій Данилов санкції Дмитро Фірташ Павло Фукс

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