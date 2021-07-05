Усі члени РНБО підтримали запровадження санкцій щодо Фірташа та Фукса – Данілов

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Секретар РНБО Данілов заперечив, що на засіданні Радбезу хтось не голосував за санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса

Про це в інтерв'ю програмі "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, передає RegioNews.

Я можу сказати, що коли було останнє голосування щодо Фірташа, Фукса, в нас жодна людина не проголосувала проти. І, до речі, жодна людина не утрималась, – підкреслив Данілов.

Очільник Радбезу пояснив, що до складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини і насправді між членами РНБО часом виникають запеклі дискусії, оскільки учасниками Ради є люди з досвідом, з юридичною освітою.

Данілов також наголосив, що листи голосування є документами, які тривалий час зберігаються, і з часом можна буде побачити, хто як голосував. Разом з тим, він заперечив твердження про те, що санкції можуть вводитись тільки за терористичну діяльність.

Це повна нісенітниця, - зазначив Данілов.

Як повідомлялося, Лещенко заявляв, що Разумков і Аваков утрималися при голосуванні за санкції проти Фірташа та Фукса.

Раніше стало відомо, що 18 червня РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.