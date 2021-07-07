РНБО ввела санкції проти 100 українців услід за Мінфіном США
Громадяни України, які перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США, потрапили до санкційного списку РНБО
Як передає RegioNews, про це зазначив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".
За даними Данілова, у Сполучених Штатах ввели санкції загалом проти 134 громадян України, а 130 із них потрапили під обмеження Мінфіну.
"Встановлено, що зі 130 людей, які під санкціями Мінфіну, 127 живі та здорові, а 3 померли. Стосовно 100 з цих людей РНБО ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав він.
Зазначається, що санкції були запроваджені на останньому засіданні РНБО.
Лишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємось", - додав Данілов.
Раніше повідомлялось, що за ініціативи СБУ було заблоковано активи всіх 174 "контрабандних компаній", які потрапили під санкції РНБО.