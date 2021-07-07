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07 липня 2021, 08:31 33

РНБО ввела санкції проти 100 українців услід за Мінфіном США

07 липня 2021, 08:31 33
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Фото: з відкритих джерел
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Громадяни України, які перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США, потрапили до санкційного списку РНБО

Як передає RegioNews, про це зазначив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".

За даними Данілова, у Сполучених Штатах ввели санкції загалом проти 134 громадян України, а 130 із них потрапили під обмеження Мінфіну.

"Встановлено, що зі 130 людей, які під санкціями Мінфіну, 127 живі та здорові, а 3 померли. Стосовно 100 з цих людей РНБО ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав він.

Зазначається, що санкції були запроваджені на останньому засіданні РНБО.

Лишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємось", - додав Данілов.

Раніше повідомлялось, що за ініціативи СБУ було заблоковано активи всіх 174 "контрабандних компаній", які потрапили під санкції РНБО.

санкції РНБО Мінфин засідання Олексій Данилов

 
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