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18 червня 2021, 18:53 12

РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса

18 червня 2021, 18:53 12
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Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони запровадила персональні санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає RegioNews.

Сьогодні були введені санкції стосовно Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати проти цього пана, - заявив Данілов.

Він також додав, що санкції було запроваджено стосовно російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату РНБО, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Фірташу закидають поставку сировини російським військовим підприємствами і володіння титановим бізнесом в Криму.

Проти Фукса санкції вводяться через компані "Голден Деррік", у якій є родовища під санкціями.

Як і повідомлялося, РНБО 18 червня зібралася на засідання.

Раніше Данілов заявив про поширення сепаратизму на півдні України. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія напередодні виборів "будує систему поширення свого сепаратистського настрою" на півдні України.

санкції РНБО Олексій Данилов Дмитро Фірташ Павло Фукс

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