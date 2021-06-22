Разумков і Аваков утрималися при голосуванні за санкції проти Фірташа та Фукса, - Лещенко

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на минулому засідання РНБО не підтримали запровадження санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі колишній нардеп Сергій Лещенко, з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Мої інсайдери підтверджують, що спікер Ради Дмитро Разумков і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не голосували за накладення санкцій на Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Вони утрималися, щоб своїм голосуванням проти не створювати зайвий привід для медіа-атак проти себе, – пояснює Лещенко.

Також Лещенко заявляє, що Разумков уже традиційно саботує питання щодо олігархів, щоб у новому виборчому циклі отримати підтримку з боку телеканалів Ахметова. Авакова ж з Фуксом і Фірташем "пов'язує занадто багато особистого і меркантильного".

Як повідомлялося, 18 червня РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.

Раніше, 15 червня ЗМІ повідомляли, що восени Авакова можуть відправити у відставку. Начебто Офіс президента може дати хід торішній постанові ВР про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вересні, коли почнеться наступна парламентська сесія.