Разумков і Аваков утрималися при голосуванні за санкції проти Фірташа та Фукса, - Лещенко
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на минулому засідання РНБО не підтримали запровадження санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі колишній нардеп Сергій Лещенко, з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Мої інсайдери підтверджують, що спікер Ради Дмитро Разумков і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не голосували за накладення санкцій на Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Вони утрималися, щоб своїм голосуванням проти не створювати зайвий привід для медіа-атак проти себе, – пояснює Лещенко.
Також Лещенко заявляє, що Разумков уже традиційно саботує питання щодо олігархів, щоб у новому виборчому циклі отримати підтримку з боку телеканалів Ахметова. Авакова ж з Фуксом і Фірташем "пов'язує занадто багато особистого і меркантильного".
Як повідомлялося, 18 червня РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.