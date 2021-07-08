Санкции против Фирташа – это его невозможность пользоваться активами, а не закрытие его предприятий – Данилов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему предприятия Дмитрия Фирташа не закрыли, хотя СНБО ввел против него санкции

Об этом Алексей Данилов сказал в интервью "24 телеканалу", передает RegioNews.

На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общения с людьми, которые занимали министерские посты. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь, - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что люди должны работать.

А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, или как? Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Однако мы ответственны на этот счет. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли - мы же не враги Украины, люди должны работать, - пояснил Данилов.

Как сообщалось, 18 июня СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.

Впоследствии стало известно, что Разумков и Аваков якобы воздержались при голосовании за санкции против Фирташа и Фукса.

5 июля Данилов заверил, что все члены СНБО поддержали введение санкций в отношении Фирташа и Фукса. Секретарь СНБО Данилов возразил, что на заседании Совбеза кто-то не голосовал за санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.