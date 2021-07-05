Понад 170 компаніям із санкційного списку РНБО заблокували активи

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За ініціативи СБУ було заблоковано активи всіх 174 "контрабандних компаній", які потрапили під санкції РНБО

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Всім 174 юридичним особам-фігурантам санкційних списків РНБО заблоковано активи", - йдеться у повідомленні.

Так, 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п'ятьом - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки.

У пресцентрі зазначили, що саме СБУ подала пропозиції РНБО щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у межах боротьби Служби із системною контрабандою.

Нагадаємо, в Україні блокували контрабанду медпрепаратів для боротьби з суміжними хворобами при COVID-19.

Також СБУ попередила масштабну контрабанду товару з Росії та ОРДЛО на 4 мільйони.