Стало відомо, хто сьогодні замінив Кравчука під час засідання ТКГ

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Про це повідомив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, якого нещодавно прооперували, на сьогоднішньому засіданні замінив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від "Слуги народу” Олександр Мережко.

Сьогоднішнє засідання ТКГ вів голова політичної підгрупи, народний депутат України, голова комітету з міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, - сказав Арестович.

Як зазначив Арестович, Мережко очолив засідання ТКГ через те, що перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков перебуває сьогодні із офіційним візитом у НАТО.

Як повідомлялося, 29 червня Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Згодом стало відомо, що заміна Кравчука в ТКГ Офісом президента поки не планується. В Офісі президента поки що не розглядають можливість заміни 87-річного голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці.