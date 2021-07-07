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07 липня 2021, 21:37 12

Стало відомо, хто сьогодні замінив Кравчука під час засідання ТКГ

07 липня 2021, 21:37 12
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Фото з відкритих джерел
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Сьогоднішнє засіданя ТКГ очолив голова політичної підгрупи, нардеп Олександр Мережко

Про це повідомив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, якого нещодавно прооперували, на сьогоднішньому засіданні замінив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від "Слуги народу” Олександр Мережко.

Сьогоднішнє засідання ТКГ вів голова політичної підгрупи, народний депутат України, голова комітету з міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, - сказав Арестович.

Як зазначив Арестович, Мережко очолив засідання ТКГ через те, що перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков перебуває сьогодні із офіційним візитом у НАТО.

Як повідомлялося, 29 червня Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Згодом стало відомо, що заміна Кравчука в ТКГ Офісом президента поки не планується. В Офісі президента поки що не розглядають можливість заміни 87-річного голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці.

ТКГ Леонід Кравчук голова олексій арестович Олексій Резніков

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