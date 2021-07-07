Стало відомо, хто сьогодні замінив Кравчука під час засідання ТКГ
Сьогоднішнє засіданя ТКГ очолив голова політичної підгрупи, нардеп Олександр Мережко
Про це повідомив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, якого нещодавно прооперували, на сьогоднішньому засіданні замінив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від "Слуги народу” Олександр Мережко.
Сьогоднішнє засідання ТКГ вів голова політичної підгрупи, народний депутат України, голова комітету з міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, - сказав Арестович.
Як зазначив Арестович, Мережко очолив засідання ТКГ через те, що перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков перебуває сьогодні із офіційним візитом у НАТО.
Як повідомлялося, 29 червня Леонід Кравчук переніс операцію на серці.