Стало известно, кто сегодня заменил Кравчука во время заседания ТКГ
Сегодняшнее заседание ТКГ возглавил председатель политической подгруппы, нардеп Александр Мережко
Об этом сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, которого недавно прооперировали, на сегодняшнем заседании заменил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа” Александр Мережко.
Сегодняшнее заседание ТКГ вел председатель политической подгруппы, народный депутат Украины, председатель комитета по межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, - сказал Арестович.
Как отметил Арестович, Мережко возглавил заседание ТКГ из-за того, что первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников находится сегодня с официальным визитом в НАТО.
Как сообщалось, 29 июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.