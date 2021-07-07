Стало известно, кто сегодня заменил Кравчука во время заседания ТКГ

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Об этом сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, которого недавно прооперировали, на сегодняшнем заседании заменил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа” Александр Мережко.

Сегодняшнее заседание ТКГ вел председатель политической подгруппы, народный депутат Украины, председатель комитета по межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, - сказал Арестович.

Как отметил Арестович, Мережко возглавил заседание ТКГ из-за того, что первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников находится сегодня с официальным визитом в НАТО.

Как сообщалось, 29 июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Впоследствии стало известно, что замена Кравчука в ТКГ офисом президента пока не планируется. В офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.