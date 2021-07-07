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07 июля 2021, 21:37 12

Стало известно, кто сегодня заменил Кравчука во время заседания ТКГ

07 июля 2021, 21:37 12
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Фото из открытых источников
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Сегодняшнее заседание ТКГ возглавил председатель политической подгруппы, нардеп Александр Мережко

Об этом сообщил спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, которого недавно прооперировали, на сегодняшнем заседании заменил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа” Александр Мережко.

Сегодняшнее заседание ТКГ вел председатель политической подгруппы, народный депутат Украины, председатель комитета по межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, - сказал Арестович.

Как отметил Арестович, Мережко возглавил заседание ТКГ из-за того, что первый заместитель главы делегации, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников находится сегодня с официальным визитом в НАТО.

Как сообщалось, 29 июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Впоследствии стало известно, что замена Кравчука в ТКГ офисом президента пока не планируется. В офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце.

ТКГ Леонид Кравчук глава алексей арестович Алексей Резников

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