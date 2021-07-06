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06 липня 2021, 21:40 10

Ймовірна дата візиту Зеленського до США - 26 липня, - ЗМІ

06 липня 2021, 21:40 10
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Фото з відкритих джерел
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"Робочою" датою візиту Зеленського у Вашингтон називають 26 липня, але США нібито хочуть відтягти приїзд президента України

Про це пише ZN.UA, посилаючись на джерела у Вашингтоні, передає RegioNews.

Наразі затвердженої дати візиту ще немає, але як робочу джерела називають 26 липня, правда, додаючи, що американська сторона воліла б відтягти приїзд української делегації на чолі з Володимиром Зеленським на після 2 серпня.

За інформацією видання, 9 липня тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін покине Київ — у відпустку і готувати візит президента України до США. Наразі затвердженої дати візиту ще немає, але як робочу джерела називають 26 липня, правда, додаючи, що американська сторона воліла б відтягти приїзд української делегації на чолі з Володимиром Зеленським на після 2 серпня. Причин для цього, як пояснюють, мінімум, дві.

По-перше, для президента Джо Байдена в топ його порядку денного наразі вийшов вивід американських військ з Афганістану та складні наслідки цього рішення; по-друге, в Білому домі хотіли б, щоб Зеленський прибув до Вашингтону після того, як Конгрес піде на канікули, щоби українська делегація мала менше можливостей обговорити з сенаторами та конгресменами не дуже зручні для Білого дому питання "Північного потоку-2” та надання Україні ПДЧ і її бажання стати членом НАТО та/або отримати гарантії безпеки від США.

Як повідомлялося, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

Згодом Кулеба повідомив, що зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня.

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