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11 червня 2021, 21:57 4

Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба

11 червня 2021, 21:57 4
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Фото з відкритих джерел
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Зустріч президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня. Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб візит українського лідера був максимально результативним

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Обговорюється дата в кінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів, - заявив він.

За словами Кулеби, крім зустрічі з Джо Байденом заплановані й інші заходи.

Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом США Джо Байденом, але і ряд інших заходів, - додав він.

Глава українського МЗС додав, що українська делегація буде велика, оскільки буде обговорюватися багато питань.

Я думаю, що буде дуже велика делегація, тому що дуже широкий порядок денний, багато питань. Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми і домовленостями, - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

Наступного дня в Офісі президента розповіли, що у США запевнили, що прагнення України щодо вступу в НАТО будуть враховані.

Володимир Зеленський президент візит США Джо Байден Дмитро Кулеба

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