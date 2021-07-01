Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna

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Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

2 млн доз вакцини Moderna передадуть Сполучені Штати за глобальним механізмом COVAX. За словами Ляшка, поставка очікується в липні.

Ми домовилися з США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, індійську вакцину Covishield (AstraZeneca) схвалили для приїзду туристів у семи країнах.