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01 липня 2021, 21:54 1079

Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna

01 липня 2021, 21:54 1079
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Фото з відкритих джерел
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Україна в липні отримає 2 млн доз вакцини Moderna за глобальним механізмом COVAX

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

2 млн доз вакцини Moderna передадуть Сполучені Штати за глобальним механізмом COVAX. За словами Ляшка, поставка очікується в липні.

Ми домовилися з США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, індійську вакцину Covishield (AstraZeneca) схвалили для приїзду туристів у семи країнах.

Також відсьогодні Австрія дозволила вільний в'їзд українським мандрівникам.

США вакцина МОЗ COVID-19 Віктор Ляшко

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