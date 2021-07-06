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06 июля 2021, 21:40 7

Вероятная дата визита Зеленского в США - 26 июля, - СМИ

06 июля 2021, 21:40 7
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фото из открытых источников
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"Рабочей" датой визита Зеленского в Вашингтон называют 26 июля, но США якобы хотят оттянуть приезд президента Украины

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на источники в Вашингтоне, передает RegioNews.

Пока утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским после 2 августа.

По информации издания, 9 июля временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин покинет Киев — в отпуск и готовить визит президента Украины в США. Пока утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским после 2 августа. Причин для этого, как поясняют, минимум, две.

Во-первых, для президента Джо Байдена в топ его повестки дня вышел вывод американских войск из Афганистана и сложные последствия этого решения; во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как Конгресс уйдет на каникулы, чтобы украинская делегация имела меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами не очень удобные для Белого дома вопросы "Северного потока-2” и предоставления Украине ПДЧ и ее желание стать членом НАТО и/или получить гарантии безопасности от США.

Как сообщалось, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом.

Впоследствии Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля.

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