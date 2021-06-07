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07 червня 2021, 20:40 51

Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном

07 червня 2021, 20:40 51
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Фото з відкритих джерел
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Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа

Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер, посилаючись на радника з нацбезпеки президента США Джейка Саллівана, передає RegioNews з посиланням на Українську правду.

Президент Байден сказав президенту Зеленському, що він і надалі рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність. Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, щоб привітати його у Білому домі тут у Вашингтоні, цього літа - після того, як він (Байден - ред.) повернеться з Європи, - повідомив журналіст.

Як повідомлялося, у березні журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що Байден забракував "мирний курс" президента Зеленського та голови ОП Єрмака. Вся політика Офісу президента вже не просто не відповідає реальності, а прямо суперечить політиці США.

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