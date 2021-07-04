Аваков і Фукс через Терехова розділили сфери впливу в Харкові, - Лещенко

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і олігарх Павло Фукс по суті розділили Харків на сфери впливу

Про це на своєму каналі на "Ютубі" заявив журналіст Сергій Лещенко, передає RegioNews.

За його словами, на останньому засіданні РНБО, коли приймалося рішення про введення персональних санкцій щодо Павла Фукса і Дмитра Фірташа, Аваков не голосував, що пояснюється не тільки давньою співпрацею міністра з Фуксом і спыльними бізнес-інтересами, а й ситуацією в Харкові, де Аваков і Фукс спільно підтримують на виборах міського голови Ігоря Терехова.

"Чим зараз займається Фукс? Фукс після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса, намагався представити себе як рятівника міста від створення "Харківської народної республіки" в 2014 році", - розповів Лещенко.

За його словами, Фукс заявляє, тоді він нібито "діяв як посередник від олігарха Ігоря Коломойського і навіть зміг домогтися скасування з'їзду в Харкові, куди прибув Янукович після втечі з Києва. І зараз Фукс хоче закріпити за собою моральне право визначати, хто далі буде керувати Харковом".

"І Фукс і Аваков роблять ставку на нинішнього в.о. мера Харкова, секретаря міськради Ігоря Терехова. Фукс з Аваковим розподілили сфери впливу і роблять Терехова заручником своїх інтересів. Це явно не входить в плани Банкової", - заявив Лещенко.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори Харківського міського голови. Кандидатуру секретаря міськради і тимчасового в.о. мера Ігоря Терехова публічно підтримує російсько-український олігарх Павло Фукс.

18 червня РНБО ввела санкції проти Павла Фукса на підставі визнання ліцензій, куплених ним у наближених Януковича, незаконними. Санкції включають в себе блокування активів, обмеження на ведення торгових операцій, заборона на виведення капіталу.