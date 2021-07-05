Все члены СНБО поддержали введение санкций в отношении Фирташа и Фукса - Данилов

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Секретарь СНБО Данилов возразил, что на заседании Совбеза кто-то не голосовал за санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса

Об этом в интервью программе "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает RegioNews.

Я могу сказать, что когда было последнее голосование по Фирташу, Фуксу, у нас ни один человек не проголосовал против. И, кстати, ни один человек не воздержался, - подчеркнул Данилов.

Глава Совбеза пояснил, что в состав Совета нацбезопасности и обороны входят 23 человека и на самом деле между членами СНБО порой возникают ожесточенные дискуссии, поскольку участниками Совета являются люди с опытом, с юридическим образованием.

Данилов также отметил, что листы голосования являются документами, которые длительное время хранятся, и со временем можно будет увидеть, кто как голосовал. Вместе с тем, он опроверг утверждения о том, что санкции могут вводиться только за террористическую деятельность.

Это полная чушь, - отметил Данилов.

Как сообщалось, Лещенко заявлял, что Разумков и Аваков воздержались при голосовании за санкции против Фирташа и Фукса.

Ранее стало известно, что 18 июня СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.