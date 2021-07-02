Нацбанк отверг публичные обвинения, озвученные уволившимися работниками

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В Национальном банке заявили, что решение группы сотрудников об увольнении является их личным свободным выбором

Об этом заявили в НБУ, передает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

В то же время Национальный банк отвергает публичные обвинения в централизации управленческих процессов. Коллегиальный подход к принятию решений предполагает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате общей оценки преимущество получает альтернативное решение, – сообщили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что у регулятора обеспечены возможности для достижения согласия между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.

Однако понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений, – добавили в НБУ.

Как сообщалось, 30 июня в отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ. Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству Национального банка заявления об увольнении.

1 июля в отставку ушел еще один директор департамента Нацбанка Украины. Директор департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины (НБУ) Олег Новаковский, ответственный, в частности, за рефинансирование, подал в отставку вслед за руководителями департамента лицензирования и финстабильности.