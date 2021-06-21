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21 червня 2021, 13:21 57

Нардепи вимагають, аби у генпрокуратурі порушили справу проти Лукашенка

21 червня 2021, 13:21 57
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати вимагають від генеральної прокурорки Ірини Венедіктової порушити кримінальну справу проти президента Білорусі Олександра Лукашенка за фактом визнання незаконних збройних угруповань з окупованих територій Донбасу.

Про це нардепка фракції "Голос" Юлія Клименко повідомила білоруській службі Радіо Свобода.

Ми звернулися до Генеральної прокуратури щодо злочинів, зокрема затримання Романа Протасевича, коли Лукашенко фактично визнав так звані "ЛНР" і "ДНР" законними режимами і дозволив слідчі дії квазіспецслужб цих суб'єктів. Це визнання окупаційних режимів, і ми категорично проти такого кроку", - сказала вона.

За її словами, звернення підтримали не тільки представники міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь", але і депутати інших фракцій, за винятком ОПЗЖ, які вважають Олександра Лукашенка чинним президентом сусідньої країни.

Нагадаємо, 7 червня Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні заборонив польоти над повітряним простором Білорусі після затримання літака із білоруським опозиціонером на борту.

ОРДЛО Білорусь кримінальна справа нардепи генпрокурор Олександр Лукашенко

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