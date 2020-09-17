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17 вересня 2020, 21:06 2

Білорусь посилила охорону державного кордону з Україною

17 вересня 2020, 21:06 2
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Лукашенко також закрив кордони з Польщею та Литвою
Лукашенко також закрив кордони з Польщею та Литвою
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про закриття кордону з Польщею та Литвою та посилену охорону кордону з Україною.

Про це Лукашенко заявив на провладному концерті у Мінську, пише RegioNews з посиланням на Hromadske.

Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити держкордон із Заходом — насамперед з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", — сказав він.

Лукашенко додав, що останніми місяцями змушений разом з президентом РФ Путіним та міністром оборони Шойгу "вибудувати спільний захист Союзної держави".

Нагадаємо, у Зеленського звинуватили Білорусь в розпалюванні конфлікту з хасидами.

Україна Білорусь кордон Олександр Лукашенко Польща Литва
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