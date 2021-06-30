На Луганщині затримали "кримінального авторитета” із санкційного списку РНБО

Фото: Нацполіція

В Луганській області працівники Нацполіції та СБУ затримали іноземця, який раніше потрапив у санкційний список Ради національної безпеки та оборони України

Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що під час відпрацювання раніше отриманої оперативної інформації затримали трьох громадян Грузії, один з яких є "кримінальним авторитетом”.

Під час перевірки встановлено, що чоловік перебуває у санкційному списку згідно додатку № 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції спільно з Державною міграційної службою вирішують питання про примусове повернення затриманих до країни їхнього походження.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

Згодом було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.

21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі".