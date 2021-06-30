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30 червня 2021, 16:53 839

На Київщині затримали чиновника Держгеокадастру під час отримання 6 тис дол хабара

30 червня 2021, 16:53 839
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Фото: ОГП
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У Київській області працівники Обухівської окружної прокуратури затримали чиновника обласного управління Держгеокадастру під час отримання хабара у розмірі 6 тис дол

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, затриманий вимагав у мешканки області хабар і обіцяв їй допомогти отримати дві земельні ділянки на Київщині загальною площею 4 га для ведення особистого селянського господарства.

Правоохоронцями задокументовано факт отримання підозрюваним неправомірної вигоди у сумі 3000 дол США двома частинами. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ужгороді чиновницю Держгеокадастру звинувачують у недбалості, що коштувала бюджету 15 млн.

Офіс генпрокурора хабар затримання корупція Київська область Держгеокадастр

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