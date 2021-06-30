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30 червня 2021, 16:07 306

Майновий комплекс ПАТ "Сумихімпром" заарештований судом

30 червня 2021, 16:07 306
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Фото з відкритих джерел
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СБУ заблокувала схему привласнення майна стратегічного державного підприємства хімічної галузі

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У повідомленні йдеться, що Службою безпеки України виявлено протиправну діяльність службових осіб ПАТ "Сумихімпром", спрямовану на умисне доведення до банкрутства, а потім відчуження майна державного підприємства на користь приватних комерційних структур.

У ході досудового розслідування задокументовано факти штучного формування керівництвом ПАТ "Сумихімпром" кредиторської заборгованості товариства через залучення під заставу його майна кредитних коштів, які у подальшому витрачались на придбання у підконтрольних структур сировини за завищеними цінами.

Крім того, за висновками фахівців, розпочата у 2012 році процедура санації підприємства не відповідає вимогам законодавства і сприяє подальшому нарощуванню його боргів. Дії менеджменту призвели до формування боргових зобов'язань ПАТ "Сумихімпром" на суму понад 2 млрд грн, невиплати державі дивідендів та фактичного унеможливлення законної приватизації товариства, - зазначається в повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення господарської діяльності та проживання фігурантів, під час яких вилучено чорнову бухгалтерію та інші матеріали, що підтверджують протиправний характер їхніх дій.

Щоб не допустити незаконне відчуження стратегічного держпідприємства, судові органи наклали арешт на майновий комплекс ПАТ "Сумихімпром".

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, у Києві посадовці медзакладу привласнювали зарплати фіктивних працівників.

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