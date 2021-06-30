На Луганщине задержали "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

Фото: Нацполиция

В Луганской области работники Нацполиции и СБУ задержали иностранца, который ранее попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что во время отработки ранее полученной оперативной информации задержали трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом".

В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению № 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Работники полиции совместно с Государственной миграционной службой решают вопрос о принудительном возвращении задержанных в страну их происхождения.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе". Их наложили после принятия соответствующего закона.

Впоследствии была обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсанкционных.

21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе".