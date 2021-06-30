Ще одного претендента на очільника САП відхилила конкурсна комісія

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Конкурс на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не пройшов детектив НАБУ Тарас Філоненко, члени комісії від Ради проголосували проти нього

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр протидії корупції.

За даними ЦПК, "Тарас працює в НАБУ з 2015 року, має в підпорядкуванні 54 детективів. Підрозділ направив до суду 87 проваджень, є вже 13 обвинувальних вироків і 5 вироків вже вступили в законну силу в Антикорсуді”.

Татарівська квота конкурсної комісії з обрання керівника САП викинула заступника керівника підрозділу НАБУ Тараса Філоненка, - йдеться в повідомленні.

Водночас Філоненко входить в групу детективів бюро, які повністю провалили антикорупційну боротьбу в "Укрзалізниці”. Парламентська ТСК визнала їх роботу неефективною.

У минулому році НАБУ і САП спільними зусиллями направили до суду лише одну справу щодо "Укрзалізниці”.

Як повідомлялося, 2 червня очільник САП і претендент на цю посаду Максим Грищук не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі.

Згодом, 4 червня, ще один претендент на голову САП не переконав членів комісії у своїй доброчесності - нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін.