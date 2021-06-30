Ще одного претендента на очільника САП відхилила конкурсна комісія
Конкурс на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не пройшов детектив НАБУ Тарас Філоненко, члени комісії від Ради проголосували проти нього
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр протидії корупції.
За даними ЦПК, "Тарас працює в НАБУ з 2015 року, має в підпорядкуванні 54 детективів. Підрозділ направив до суду 87 проваджень, є вже 13 обвинувальних вироків і 5 вироків вже вступили в законну силу в Антикорсуді”.
Татарівська квота конкурсної комісії з обрання керівника САП викинула заступника керівника підрозділу НАБУ Тараса Філоненка, - йдеться в повідомленні.
Водночас Філоненко входить в групу детективів бюро, які повністю провалили антикорупційну боротьбу в "Укрзалізниці”. Парламентська ТСК визнала їх роботу неефективною.
У минулому році НАБУ і САП спільними зусиллями направили до суду лише одну справу щодо "Укрзалізниці”.
Як повідомлялося, 2 червня очільник САП і претендент на цю посаду Максим Грищук не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі.