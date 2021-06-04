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04 червня 2021, 19:38 11

Ще один претендент на голову САП не переконав членів комісії у своїй доброчесності

04 червня 2021, 19:38 11
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Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook
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Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності

Про це повідомляє голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у Telegram, передає RegioNews.

Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт, а також члени комісії Роман Куйбіда та В’ячеслав Навроцький.

Водночас, визнали його доброчесним лише ті члени комісії, яких делегувала Верховна Рада: Андрій Гуджало, Катерина Коваль, Богдан Романюк, Євген Соболь та Олена Бусол.

Як повідомлялося 2 червня, очільник САП і претендент на цю посаду Максим Грищук не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі.

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