Ще один претендент на голову САП не переконав членів комісії у своїй доброчесності

Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook

Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності

Про це повідомляє голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у Telegram, передає RegioNews.

Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт, а також члени комісії Роман Куйбіда та В’ячеслав Навроцький.

Водночас, визнали його доброчесним лише ті члени комісії, яких делегувала Верховна Рада: Андрій Гуджало, Катерина Коваль, Богдан Романюк, Євген Соболь та Олена Бусол.

Як повідомлялося 2 червня, очільник САП і претендент на цю посаду Максим Грищук не довів свою доброчесність для подальшої участі у конкурсі.