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30 июня 2021, 17:29 3

Еще одного претендента на главу САП отклонила конкурсная комиссия

30 июня 2021, 17:29 3
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Фото из открытых источников
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Конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры не прошел детектив НАБУ Тарас Филоненко, члены комиссии от Рады проголосовали против него

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

По данным ЦПК, "Тарас работает в НАБУ с 2015 года, имеет в подчинении 54 детективов. Подразделение направило в суд 87 производств, есть уже 13 обвинительных приговоров и 5 приговоров уже вступили в законную силу в Антикорсуде”.

Татаровская квота конкурсной комиссии по избранию руководителя САП выкинула заместителя руководителя подразделения НАБУ Тараса Филоненко, - говорится в сообщении.

В то же время Филоненко входит в группу детективов бюро, которые полностью провалили антикоррупционную борьбу в "Укрзализныце”. Парламентская ВСК признала их работу неэффективной.

В прошлом году НАБУ и САП совместными усилиями направили в суд только одно дело относительно "Укрзализныци”.

Как сообщалось, 2 июня глава САП и претендент на эту должность Максим Грищук не доказал свою добропорядочность для дальнейшего участия в конкурсе.

Впоследствии, 4 июня, еще один претендент на главу САП не убедил членов комиссии в своей добропорядочности - нардеп от фракции "Слуга народа", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин.

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