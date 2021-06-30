У Києві затримали бойовика "ЛНР”, який видавав себе за переселенця

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, він приїхав у Київську область і намагався легалізуватися як внутрішній переселенець.

Українська спецслужба встановила, що зловмисник "служив” у складі так званої "Народної міліції ЛНР” в якості старшого стрілка. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ.

Громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії”, - йдеться в повідомленні.

Також СБУ перевіряє інформацію про причетність затриманого бойовика до виконання диверсій на підконтрольній Україні території.

Раніше повідомлялось, що контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України.