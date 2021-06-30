14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
17:37  30 июня
На Полтавщине водитель сбил женщину с ребенком, девочка погибла
17:58  30 июня
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 16:53 839

На Киевщине задержали чиновника Госгеокадастра при получении 6 тыс долл взятки

30 июня 2021, 16:53 839
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

В Киевской области работники Обуховской окружной прокуратуры задержали чиновника областного управления Госгеокадастра при получении взятки в размере 6 тыс долл

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, задержанный требовал от жительницы области взятку и обещал ей помочь получить два земельных участка на Киевщине общей площадью 4 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

Правоохранители задокументировали факт получения подозреваемым неправомерной выгоды в сумме 3000 долл США двумя частями. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде чиновницу Госгеокадастра обвиняют в халатности, которая стоила бюджету 15 млн.

Офис генпрокурора взятка задержание коррупция Киевская область Госгеокадастр

В Киеве задержали боевика "ЛНР", который выдавал себя за переселенца
30 июня 2021, 15:16
Для Медведчука будут просить продление домашнего ареста
30 июня 2021, 14:45
В Одессе задержали полицейского, продававшего арестованные машины
30 июня 2021, 13:12
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram