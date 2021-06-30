На Киевщине задержали чиновника Госгеокадастра при получении 6 тыс долл взятки

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В Киевской области работники Обуховской окружной прокуратуры задержали чиновника областного управления Госгеокадастра при получении взятки в размере 6 тыс долл

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, задержанный требовал от жительницы области взятку и обещал ей помочь получить два земельных участка на Киевщине общей площадью 4 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

Правоохранители задокументировали факт получения подозреваемым неправомерной выгоды в сумме 3000 долл США двумя частями. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде чиновницу Госгеокадастра обвиняют в халатности, которая стоила бюджету 15 млн.