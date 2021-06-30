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30 червня 2021, 14:56 258

У Києві через зіпсовану воду не радять купатися на п'ятьох пляжах із 14

30 червня 2021, 14:56 258
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Наразі фахівці проводять додаткові дослідження через погіршення якості води спричиненою спекою, яка трималася у столиці останніми днями

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Так, у Дніпровському районі працюють 9 пляжів: "Молодіжний", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Веселка".

В Оболонському районі працюють 2 пляжі - "Вербний", "Пуща-Водиця". У Деснянському районі 2 пляжі - "Чорторий", "Троєщина" та у Голосіївському районі - пляж "Галерна".

Станом на 30 червня, у Києві тимчасово не рекомендується купатися на пляжах: "Веселка", "Тельбін", "Вербне", "Пуща-Водиця", "Троєщина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погіршення якості води спричинено спекою, яка трималася у Києві останніми днями.

Раніше повідомлялось, що усі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону.

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