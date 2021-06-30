14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
10:09  30 июня
На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать
08:11  30 июня
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 15:16 296

В Киеве задержали боевика "ЛНР", который выдавал себя за переселенца

30 июня 2021, 15:16 296
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве боевика террористической организации "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, он приехал в Киевскую область и пытался легализоваться как внутренний переселенец.

Украинская спецслужба установила, что злоумышленник "служил" в составе так называемой "Народной милиции ЛНР" в качестве старшего стрелка. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Также СБУ проверяет информацию о причастности задержанного боевика к выполнению диверсий на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика в Вооруженных Силах Украины.

Киев СБУ боевики задержание ЛНР террорист

В Киеве из-за испорченной воды не советуют купаться на пяти пляжах из 14
30 июня 2021, 14:56
В столицу из-за жары запретили въезд фур
30 июня 2021, 14:46
В Киеве будут судить главу избиркома за фальсификацию местных выборов
30 июня 2021, 12:43
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua