В Киеве задержали боевика "ЛНР", который выдавал себя за переселенца

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, он приехал в Киевскую область и пытался легализоваться как внутренний переселенец.

Украинская спецслужба установила, что злоумышленник "служил" в составе так называемой "Народной милиции ЛНР" в качестве старшего стрелка. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Также СБУ проверяет информацию о причастности задержанного боевика к выполнению диверсий на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика в Вооруженных Силах Украины.