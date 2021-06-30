До столиці через спеку заборонили в’їзд фур

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У середу, 30 червня, з 13:30 обмежується в’їзд великовагового транспорту до Києва у зв’язку зі спекою

Про це повідомила патрульна поліція Київської області, пише RegioNews.

"Сьогодні, 30 червня, з 13:30 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, нещодавно на ринках Києва через спеку заборонили продавати молоко та рибу.