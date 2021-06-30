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30 червня 2021, 12:43 271

У Києві судитимуть голову виборчкому за фальсифікацію місцевих виборів

30 червня 2021, 12:43 271
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Фото: із відкритих джерел
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У Києві постане перед судом голова однієї з дільничних виборчих комісій у Дарницькому районі, яку підозрюють у фальсифікації виборчої документації

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів голова виборчої комісії підробила та подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів.

Вона внесла до нього дані, що одна з політичних партій отримала на 40 голосів більше, ніж з неї проголосувало виборців.

Злочинні дії були виявлені під час прийняття територіальною виборчою комісією уточненого протоколу дільничної виборчої комісії та оголошення результатів виборів”, - йдеться в повідомленні.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Луганщині ексголові ДВК повідомили про підозру у фальсифікації виборчої документації.

Київ прокуратура кримінальна справа Місцеві вибори фальсифікації виборів

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