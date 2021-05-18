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18 травня 2021, 12:09 437

Контррозвідка викрила колишнього бойовика у Збройних Силах України

18 травня 2021, 12:09 437
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Фото: СБУ
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Оперативники військової контррозвідки СБУ викрили колишнього бойовика у підрозділі ЗСУ в районі операції Об’єднаних сил. За даними спецслужби, чоловік надав недостовірні дані через військкомат та влаштувався до української армії

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У спецслужбі встановили, що чоловік у 2014 році у складі "ДНР" зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Однак невдовзі він залишив бойовиків, а згодом, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії, де ніс службу в одній з частин у Донецькій області.

За місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили та вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку", - повідомили оперативники.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше у СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України.

СБУ розвідка шпіони бойовики ДНР

 
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